Выборы президента Грузии обойдутся в более $15 млн

Государство выделит более 39,1 миллионов лари (более 15,1 миллионов долларов) на президентские выборы в Грузии в 2018 году, говорится в постановлении ЦИК на сайте Законодательного вестника, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

На избирательные мероприятия государство потратит 28,2 миллионов лари (порядка 11 миллионов долларов), на подготовку работников на выборах более 1 миллиона лари (более 387 тысяч долларов).

Расходы на телевизионную рекламу избирательных субъектов превысят 2,2 миллиона лари (более 866,1 тысяч долларов), а на финансирование представителей избирательных субъектов — более 7,6 миллионов лари (более 2,9 миллионов долларов).

Выборы пятого президента Грузии должны пройти в октябре 2018 года.



