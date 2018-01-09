На данный момент с диагнозом ОРВИ в медучреждениях Армении лечение получают 360 детей, однако подобный всплеск ОРВИ в Армении носит сезонный характер. В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Анаит Айтаян сказал, что ситуация находится под контролем.

«На данный момент тяжелых случаев нет, ситуация соответствует сезону»,- сказала она.

Замдиректора МЦ Св. Богоматери по детским болезням Алла Арутюнян не исключила, что наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, однако такая же картина наблюдается ежегодно.

Заместитель главного врача по лечебной части больничного комплекса «Мурацан» Кармелла Погосян отметила, что в период с 1 по 10 января 2018 года в больницу обратилось больше пациентов, однако этот рост обращаемости имеет сезонный характер.

Рост обращаемости пациентов был отмечен, в основном, в Ереване. В республике циркулируют вирусы гриппа типов А и В, а также иные типы возбудителей ОРВИ.

Минздрав предупреждает о необходимости ограничения контактов с заболевшими, призывает в случаях, если особенно у ребенка температура, кашель либо проблемы с дыхательными путями, немедленно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Минздрав призывает не пользоваться антибиотиками, поскльку они берсполезны в лечении ОРВИ, надо увеличить потребление жидкостей, проветривать помещения.