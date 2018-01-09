На судовой верфи стамбульского района Тузла вспыхнул пожар

На судовой верфи стамбульского района Тузла вспыхнул крупный пожар. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Haber turk».

По сведениям сайта, пожар возник в моторном отсеке одного из судов, откуда он и распространился. Сведений о пострадавших нет.