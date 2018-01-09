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На судовой верфи стамбульского района Тузла вспыхнул пожар


На судовой верфи стамбульского района Тузла вспыхнул крупный пожар. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Haber turk».

По сведениям сайта, пожар возник в моторном отсеке одного из судов, откуда он и распространился. Сведений о пострадавших нет.


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