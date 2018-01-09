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Определена разновидность гранаты, найденной на территории Джрашенской школы


На территории Джрашенской школы Лорийской области утром 9-го января была найдена граната типа G-1, которую позже обезвредили саперы МО Армении. Как сообщалось ранее, в МЧС Армении поступил сигнал о гранате, обнаруженной около туалета в Джрашенской школе Лорийской области. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехал боевой расчет. Информация последует.


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