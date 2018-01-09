Разногласия между Гюлем и Эрдоганом углубляются

Отношения между нынешним и предыдущим президентами Турции Эрдоганом и Гюлем продолжают оставаться напряженными. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Diken».

Во время своего выступления перед однопартийцами из «Справедливости и развития», Эрдоган отрицательно высказался в адрес предыдущего президента Турции Гюля.

«Никто из числа тех, кто ранее был в составе нашей партии, а затем выбыл из нее, не имеет права высказываться о ней и делать заявления. До того, как раскрыть рот, все должны быть внимательны в вопросе – а где они были раньше»,- заявил Эрдоган.

Разногласия между Гюлем и Эрдоганом начались после того, как Гюль назвал «крайне беспокоящим» подписанный Эрдоганом закон о приминении иммунитета в отношении всех тех, кто принимал участие в насильственных действиях против участников попытки госпереворота 15-го июля. Эрдоган заявил, что он «опечален» этим заявлением Гюля, на что последний ответил, что такова его обязанность.

В ответ на это Эрдоган заявил: «М рамках одного судебного дела мы выступали вместе. Как получилось, что сейчас вы садитесь на один корабль с Кемалем? Печально». Гюль же ответил: «Свобода слова – один из основных принципов нашей партии».