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СМИ: в ЮАР при столкновении двух поездов пострадали 200 человек


Два пассажирских поезда столкнулись во вторник около Джермистона, расположенного недалеко от крупнейшего города ЮАР Йоханнесбурга. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал eNCA.

По его сведениям, порядка 200 человек получили травмы. Врачи на месте происшествия оказывают помощь пострадавшим.

Согласно данным южноафриканской газеты Times, один железнодорожный состав находился в неподвижном состоянии, ожидая разрешения на продолжение движения, когда в него сзади врезался другой поезд.



 




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