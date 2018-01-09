Ученые из Швейцарии смогли измерить температуру океана за тысячи лет

Международная группа экспертов с участием специалистов Бернского университета и Федеральной научно-исследовательской лаборатории по материаловедению (EMPA) по пузырькам воздуха во льдах Антарктики измерили температуру океана за тысячи лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает Бернский университет на своем сайте, в условиях потепления климата океаны поглощают примерно 90% дополнительного тепла. "Это означает, что средняя температура морей может многое нам рассказать о состоянии нашего климата - как сегодня, так и в прошлом", - констатируют эксперты. При этом результаты зависят от места, сезона и глубины моря. Новый способ, основанный на исследовании содержания инертных газов в пузырьках воздуха, "вмерзших" в антарктический лед, в Бернском университете и EMPA расценивают как "метод очень точного измерения для определения температуры океана за последние 24 тыс. лет".