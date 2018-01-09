СМИ: племянника премьера Франции ранили ножом на курорте в Израиле

Племянник премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа получил ножевое ранение в израильском курортном городе Эйлат на побережье Красного моря.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник газета "Едиот ахронот".

По данным издания, 25-летний родственник французского премьера подвергся нападению во время прогулки с друзьями 3 января. Полицейские, патрулировавшие пешеходную зону прибрежного города, заметили трех молодых французских туристов, которые лежали на земле с ножевыми ранениями. Все пострадавшие были госпитализированы, двое из них были выписаны утром 4 января, а 5 января все трое вернулись во Францию.

Полиция Израиля начала расследование инцидента. По ее данным, на французских туристов напали несколько мужчин, судя по всему израильтян, которые скрылись сразу после инцидента. Газета отмечает, что пока по этому делу не было задержаний, и все, чем располагает полиция, - это лишь показания пострадавших.





