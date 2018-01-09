Президент Турции Эрдоган подал в суд на лидера оппозиционной Народно- республиканской партии Кылычдароглу

Адвокат президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Хуссейн Айдын представил судебный иск против лидера оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Diken».

Как отмечено в иске, доказательствами обвинений служат выступления Кылычдароглу в парламенте 22 декабря 2017 года и на конгрессе в Эскишехире 24 декабря. Согласно информации, адвокат турецкого лидера Хуссейн Айдын подчеркнул, что Кылычдароглу допустил высказывания, которые нарушают личные права президента и содержат в себе оскорбления в его адрес.

Президент Эрдоган от оппозиционного деятеля в качестве компенсации за моральный ущерб потребовал 250 тыс турецких лир (66.500 долларов США).

В своем выступлении 5-го января перед зданием мэрии Бешикташа по поводу обвинения мэра Мурата Хазинедара в гюленизме Кемаль Кылычдароглу сказал: «Нашего мэра обвиняют в связях с гюленистами. Какие гюленисты? Не ты ли давала ему государственные тендеры? Я прекрасно знаю, насколько ты сам являешься гюленовцем».

Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Власти обвинили в организации попытки переворота Фетулла Гюлена – лидера религиозной организации «Хизмет Харекети», считающегося нурсистским (нурчулар), ппропагандирующего ислам. Гюленовцы пропагандируют тершимость, межконфессиональный диалог, совместимость ислама и демократии.

По обвинению в участии в попытке государственного переворота были арестованы, уволены и подвергаются гонениям тысячи последователей Гюлена и те, кого подозревают в связях с ним и с движением«Хизмет Харекети».

Эрдоган пытается добиться экстрадиции Гюлена США, где тот проживает в штате Пенсильвания. Гюлен, в свою очередь, всячески отрицает свою причастность к перевороту и критикует Эрдогана.