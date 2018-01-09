Директор Джрашенской школы Лорийской области Вачаган Мхитарян сообщил подробности об обнаружении в школе гранаты. Как передает «Арменпресс» с его слов, гранату в Джрашенской школе обнаружили школьники – ученики 5-го класса, которые немедленно сообщили о своей находке дежурному по школе, а последний йуже позвонил в МЧС и полицию.

«Гранату в Джрашенской школе обнаружили довольно далеко от флигеля, поэтому необходимости в эвакуации шклоы не было. Сейчас спасатели отграничили территорию и ожидают прибытия саперов»,- сказал он. По его словам, радиус опасности в случае взрыв гранаты составляет 25 метров.

Как сообщалось ранее, в МЧС Армении поступил сигнал о гранате, обнаруженной около туалета в Джрашенской школе Лорийской области. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехал боевой расчет. Информация последует.