Случаи рака молочной железы в Армении сократились

В 2017 году рак молочной железы был обнаружен у каждой 26-й из обследованных женщин, в то время, как в 2015 и 2016 году этот показатель составлял, соответственно, 16 и 20.

Случаи рака молочной железы у женщин в Армении в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократились. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала директор Армяно-американского центра здоровья Хачануш Акопян.



По ее словам, в прошлом у каждой 15-16 прошедшей обследование женщины обнаруживался рак молочной железы. Это означает, что женщины в Армении стали уделять больше внимания своему здоровью и чаще проходят обследование.

Как сказала директор Армяно-американского центра здоровья Хачануш Акопян, в 2017 году в Армяно-американском центре здоровья обследование прошли 45 810 пациентов, подчеркнув, что раньше ежегодно этот показатель составлял лишь около 1000 посетителей.

Директор Армяно-американского центра здоровья Хачануш Акопян призвала женщин чаще посещать врача, так как наилучшим и эффективным лечением рака является его предотвращение.По ее данным, в 2017 году в Армяно-американском центре здоровья обследование молочной железы прошли 20 231 пациентки, у 800 из них был обнаружен рак. В тот же период обследование в центре прошли 122 мужчин, у пяти из них был обнаружен рак молочной железы.