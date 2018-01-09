В Стамбуле снова задержана группа, готовившая теракты

Сотрудниками отдела по борьбе с терроризмом полиции Стамбула была проведена по 8 адресам АТО, в результате которой удалось задержать 7 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Задержанные подозреваются в планировании и подготовке терактов.

Во время обыска в жилищах подозреваемых было обнаружено 2 пистолета, 1 автомат, множество боеприпасов и электронные материалы по подготовке терактов.

По предварительным сведениям, задержанные являются членами ИГИЛ.