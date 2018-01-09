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В Стамбуле снова задержана группа, готовившая теракты


Сотрудниками отдела по борьбе с терроризмом полиции Стамбула была проведена по 8 адресам АТО, в результате которой удалось задержать 7 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу».

Задержанные подозреваются в планировании и подготовке терактов.

Во время обыска в жилищах подозреваемых было обнаружено 2 пистолета, 1 автомат, множество боеприпасов и электронные материалы по подготовке терактов.

По предварительным сведениям, задержанные являются членами ИГИЛ.


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