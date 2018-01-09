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14-го января на территории Армении ожидаются осадки


С 9-го по 13-е января  на территории Армении ожидается погода без осадков. 14-го января  в значительной части районов на территории Армении ожидаются осадки. Ветер -  юго-западный, с порывами до 3-8 м/сек, в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек.

Температура воздуха днем 10-го января в марзах Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе понизится на 5-6 градусов, а в остальных марзах - существенно не изменится. Ночью 14-го января температура воздуха повысится на 3-4 градуса, днем снизится на 2-3 градуса.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью гидрометцентра МЧС Армении, в Ереване  с 9-го по 13-е января  ожидается погода без осадков. 14-го января  ожидаются осадки.


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