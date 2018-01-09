В МЧС Армении поступил сигнал о гранате в Джрашенской школе



В МЧС Армении поступил сигнал о гранате, обнаруженной около туалета в Джрашенской школе Лорийской области. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехал боевой расчет. Информация последует.