Состояние здоровья Араика Хандояна, Армена Биляна и Смбата Барсегяна требует постояннлого внимания: Защитник прав человека

Сотрудники офиса Защитника прав человека Армении периодически совершают внеезапные посещения ИТУ «Нубарашен» с тем, чтобы следить за состоянием здоровья Араика Хандояна, Армена Биляна и Смбата Барсегяна и условиями их содержания. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба офиса Защитника прав человека Армении.

«Во время посещения 8-го января Араик Хандоян пожаловался на периодические острые боли в области почек, головокружения, тошноту, головные боли, боли в ногах. Был поднят вопрос неотложного исследования состояния его здоровья, как пояснили сотрудники УИТУ, уже организован визит врача в ИТУ «Нубарашен». Сотрудники офиса Защитника прав человека Армении будут последовательны в этом вопросе.

Обсуждено также состояние здоровья Армена Биляна и Смбата Барсегяна, а также вопрос их перевода в ИТУ «Армавир». Сотрудники офиса Защитника прав человека Армении находятся в постоянной связи с Араика Хандояна, Армена Биляна и Смбата Барсегяна», - сказано в заявлении.