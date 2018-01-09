В МИД Таиланда рассказали, где находится бежавшая экс-премьер Чинават

Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, бежавшая из страны перед оглашением приговора верховного суда в ее деле о преступной халатности, находится в Великобритании с сентября прошлого года, как передает Арменпресс, об этом во вторник интернет-версия газеты "Тхаи Рат" со ссылкой на министра иностранных дел Таиланда.

"Бывший премьер Чинават с сентября находится на территории Великобритании, в Лондоне. Мы получили подтверждение этого факта от министерства иностранных дел Великобритании", — заявил во вторник глава МИД Таиланда Дон Праматвинай, слова которого приводит газета.

Министр также сообщил, что ему неизвестен статус пребывания Чинават в Великобритании, пишет издание. По-видимому, бывший премьер находится там с паспортом какой-то другой страны, не Таиланда, так как все четыре ее таиландских паспорта были аннулированы еще в прошлом году, сказал он.