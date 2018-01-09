Раскрыто похищение 12 млн драмов, предназначенных пенсионерам

В отделение полиции Арташата в 11:20 4-го января поступил сигнал о том, что в селе Шаумян Арташатского района из машины «Айпоста», развозящей пенсии, похищены мешки с деньгами, предназначенными для раздачи пенсий в 4 селах.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, выехавшая на место оперативная группа выяснила, что всего было похищено 12 млн 620 тысяч драмов.

Благодаря оперативно-розыскной работе силовых структур похищение было раскрыто в считанные часы.

По предварительным данным, выяснилось, что за машиной «Айпоста», развозящей пенсии, на автомобиле марки «Форд» следил житель села Норашен Араратской области, 31-летний Гагик Акопян, который в селе Шаумян, воспользовавшись тем, что дверца машины «Айпоста», развозящей пенсии, оставалсь открытой, похитил оттуда 6 мешков с деньгами.

Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в краже в Ереване, он был подвергнут приводу и доставлен отделение полиции Арташата. Обнаружена часть похищенных денег. Возбуждено уголовное дело, Гагик Акопян арестован. Выясняются обстоятельства дела.