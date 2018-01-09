Армянская епархия Румынии организовала Новогодний бал

Армянская епархия Румынии, совместно с Приходским советом Бухареста, организовала Новогодний бал, приуроченный к Рождеству, который прошел 6-го января в теплой, праздничной атмосфере.

Как передает «Арменпресс» , в нем принимали участие более 250 представителей армянской общины Румынии, включая предводителя Армянской епархии Румынии епископа Татева Акопяна, депутата парламента Румынии Варужана Памбукчяна и других видных представителей армянской общины Румынии.