Состоялась жеребьевка 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии по футболу. Как передает «Арменпресс», уже известен соперник «Манчестер Юнайтед» в розыгрыше Кубка Англии – это одна из самых слабых команд, «Йовиль таун», выступающая в 4-м дивизионе.

Как сообщалось ранее, в эти дни «Манчестер Юнайтед» проводит сборы в Дубае. Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник Генрих Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» отправился в Дубай. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью решил, что нужно сменить обстановку, и команда «Манчестер Юнайтед» будет тренироваться в Дубае.

Следующий матч в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» проведёт 15 января против «Сток Сити».