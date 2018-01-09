Время в Ереване: 11:07:36,   9 Январь

Известен соперник «Манчестер Юнайтед» в розыгрыше Кубка Англии


Состоялась жеребьевка 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии по футболу. Как передает «Арменпресс», уже известен соперник «Манчестер Юнайтед» в розыгрыше Кубка Англии – это одна из самых слабых команд, «Йовиль таун», выступающая в 4-м дивизионе.

Как сообщалось ранее, в эти дни «Манчестер Юнайтед» проводит сборы в Дубае. Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник Генрих Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» отправился в Дубай. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью решил, что нужно сменить обстановку, и команда «Манчестер Юнайтед» будет тренироваться в Дубае.

Следующий матч в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» проведёт 15 января против «Сток Сити».


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации