Армия Сирии сообщила о нанесении Израилем ударов по району близ Дамаска

Израиль во вторник утром нанес несколько авиационных и ракетных ударов по военным объектам сирийских вооруженных сил, расположенным в районе Эль-Катифа близ Дамаска. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении министерства обороны Сирии.

В нем отмечается, что израильтяне нанесли удары по сирийской территории с использованием ракет класса "земля - земля" и военных самолетов. Сирийская армия сообщила, что ее средства противовоздушной обороны перехватили несколько ракет и поразили один израильский самолет. Информации о его судьбе нет.

В свою очередь израильская газета Haaretz, ссылающаяся на источники в сирийской оппозиции, выступила с утверждением, согласно которому мишенью являлся склад вооружений.

Израиль выпустил в ночь на 2 декабря несколько ракет класса "земля - земля" по военному объекту в районе Эль-Кисва на юго-западной окраине сирийской столицы. По данным телеканала Al Ekhbariya, одна из ракет поразила военную позицию и нанесла материальный урон, о потерях среди военнослужащих сведений не приводилось.

Израиль настаивает на том, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Сирии и не принимает участия в переговорах по урегулированию в соседней стране. При этом, по версии иностранных СМИ, израильская авиация регулярно осуществляет рейды на сирийской территории, направленные, в частности, против бойцов ливанской шиитской организации "Хезболлах", которая участвует в боевых действиях на стороне Дамаска.