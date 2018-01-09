В Ереван будет доставлен и второй военнослужащий, пострадавший при взрыве мины

Один из двоих военнослужащих, пострадавших 4-го января при взрыве мины в Арцахе, доставлен в Ереван, куда 9-го января будет доставлен и второй военнослужащий, пострадавший при взрыве мины. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, оба пострадавших в нормальном состоянии. «Угрозы жизни для раненных при взрыве мины военнослужащих нет»,- сообщил пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.