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В Ереван будет доставлен и второй военнослужащий, пострадавший при взрыве мины


Один из двоих военнослужащих, пострадавших 4-го января при взрыве мины в Арцахе, доставлен в Ереван, куда 9-го января будет доставлен и второй военнослужащий, пострадавший при взрыве мины. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.  

По его словам, оба пострадавших в нормальном состоянии. «Угрозы жизни для раненных при взрыве мины военнослужащих нет»,- сообщил пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.


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