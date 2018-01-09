Тиллерсон отказался возвращать на Кубу американских дипломатов из-за акустических атак

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не намерен возвращать отозванных американских дипломатов обратно на Кубу и считает, что Гавана способна решить раз и навсегда проблему акустических атак. Как передает Арменпресс, об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в опубликованном в понедельник интервью информационному агентству Associated Press (AP).

Он не исключает повторения акустических атак и не хочет ставить под угрозу здоровье американских дипломатов, отсылая их обратно в Гавану. "В этом случае я бы осознанно поставил их [дипломатов] на путь, чреватый нанесением вреда. Зачем мне поступать так, если у меня нет способа защитить их? - задал риторический вопрос Тиллерсон. - Я воспротивлюсь каждому, кто желает, чтобы я так сделал".

"Я по-прежнему считаю, что кубинское правительство или кто-нибудь в нем способен положить этому конец", - добавил госсекретарь.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США уведомило Гавану о том, что не выявило доказательств совершения акустических атак в отношении американских дипломатов на Кубе, сообщил в минувшую субботу телекомпании ABCсенатор-республиканец Джефф Флейк. Он входит в состав комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса. Флейк изложил содержание своих встреч в минувшую пятницу с кубинскими должностными лицами и отметил, что у него нет оснований не верить им.

Власти США утверждают, что в результате неких акустических атак в Гаване с ноября 2016 по август 2017 года пострадали 24 американских дипломата. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. В октябре кубинские эксперты сообщили о предварительных результатах своего расследования. По их словам, никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване акустическим атакам, обнаружено не было, а сами атаки могли быть попросту стрекотом сверчков или цикад.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба несет ответственность за эти атаки. Соединенные Штаты отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек дипломатическую миссию в Вашингтоне. Министерство иностранных дел Кубы несколько раз категорически опровергало причастность властей страны к инцидентам с американскими дипломатами.