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Президент был слегка простужен, он находился дома: Владимир Акопян. Aysor.am


Асминистрация президента Армении опровергает сведения о том, будто в новогодние праздники состояние здоровья президента Армении Сержа Саргсяна ухудшилось и он был госпитализирован в МЦ «Наири».

«Указанная информация не соответствует действительности. Президент был слегка простужен, он находился дома», -сообщил Aysor.am пресс-секретарь президента Армении Сержа Саргсяна Владимир Акопян.

Как передает «Арменпресс», об ухудшении состояния здоровья президента Армении Сержа Саргсяна писала газета «Жаманак», объясняя этим его отсутствие на богослужениях 5-го – 6-го января в честь рождественских праздников.


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