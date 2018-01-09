В результате бизнес-миссии в Ливане ожидаются новые инвестиции

Делегация Фонда развития Армении подводит итоги своей бизнес-миссии в Ливане, результате которой были достигнуты новые договоренности и ожидаются новые инвестиции. Визит в Ливан состоялся 12-15-го декабря 2017-го года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Фонда развития Армении.

По их сведениям, в результате удачных переговоров подписано соглашение между Технологическим центром Гюмри и компанией «MALIA Group», которая намерена поддержать стартапы Центра и поручить некоторые технологические задачи, а также обслуживание текущих программ.

Несколько других инициатив находятся в стадии обсуждения. Компания «Tony’s food» хочет основать в Армении совместное производство полуфабрикатов продуктов питания, с целью экспорта их в РФ. Компания «Meptico» создала проект по производству пищевых добавок, порошков, предназначенных для производства сладостей и выпечки, также с целью экспорта их в РФ.

Обсуждаются программы по созданию в Армении линии производства спортивной одежды совместно с компанией «Mike sports». Компания «Management and Development International Company» намерена инвестировать в проекты Фонда развития Армении.

Компания «Bycop home textiles» уже основала в Арташате текстильное производство, данный проект не связан с визитом делегации Фонда развития Армении, однако Фонд обещал содействовать этому проекту в полном объеме своих возможностей.