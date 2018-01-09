AFP: прокуратура Парижа возбудила дело против Apple из-за умышленного устаревания iPhone

Прокуратура Парижа начала расследование в связи с недобросовестной практикой на производстве после скандала вокруг американской корпорации Apple, которая признала, что сознательно замедляла работу старых моделей iPhone. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на судебные источники.

По информации агентства, дело возбуждено по факту "запланированного устаревания" продукции американской компании. Расследование было начато 5 января и поручено одному из подразделений Главного управления по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF). Судебное производство открыто на основании жалобы, поданной общественной организацией "Стоп запланированному устареванию", которая обвинила Apple в предумышленном снижении производительности мобильных устройств и намеренном сокращении срока их работы.



