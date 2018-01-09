Артур Алексанян и Максим Манукян лидируют в рейтинговой таблице UWW

Международная федерация борьбы опубликовала свою новую рейтинговую таблицу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК. В рейтинговой таблице лидируют сразу 2 армянских борца - Артур Алексанян(98 кг) и Максим Манукян(80 кг).

Среди двадцатки лучших названы имена Карена Асланяна, Карапета Чаляна, Артура Шагиняна.

В рейтинге борцов вольного стиля свои позиции улучшили Георгий Кетоев и Леван Берианидзе, заняв, соответственно, 4-е и 3-е места. Среди двадцатки лучших названы имена Гарика Барсегяна, Володи Франгуляна, Григора Григоряна.