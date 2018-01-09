Пожертвование Сержа и Анжелы Танкянов подарило праздник более чем 400 семьям

Серж и Анжела Танкян присоединились к программе обеспечения продуктами питания неимущих семей в Армении. Уже второй год подряд как они дарят к Новому году продуктовые наборы для неимущих семей в Армении, учтенных по программе «Орран».

Как передает «Арменпресс», благодаря их взносу программе «Орран», наряду с 215-ю семьями-бенефициарами программы «Орран», продуктовые наборы получили еще 212 неимущих семей в Армении, подобранных в Гюмри, Ванадзоре, отдаленных селах. В подборе этих семей и распределений посылок свою роль сыграли организации «Преподавай, Армения» и «Женский ресурсный центр».

Цель этой инициативы – облегчить бремя забот для неимущих семей и подарить им лучину надежды, чтобы они оптимистичнее встречали 2018 год.