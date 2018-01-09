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Трамп будет баллотироваться в президенты на выборах 2020 года


Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2020 году президентских выборах, как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома Хоган Гидли.

"Он, безусловно, будет вновь баллотироваться в президенты", - заявил он.

При этом Гидли отметил, что за время пребывания на посту главы государства Трамп уже добился значительных успехов в области экономического развития, а также обеспечил разгром запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

 

 




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