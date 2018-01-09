Билл Клинтон потребовал освободить задержанных в Мьянме журналистов Reuters

Экс-президент США Билл Клинтон потребовал в понедельник от властей Мьянмы освободить двух задержанных сотрудников информационного агентства Reuters, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Свободная пресса - важный компонент свободного общества, - написал он в своем Twitter. - Заключение под стражу журналистов где бы то ни было неприемлемо. Задержанные в Мьянме журналисты агентства Reuters должны быть освобождены немедленно".

По данным Reuters, журналисты предстанут перед судом в Янгоне в среду. Это будет уже второе слушание, на котором, как указывает агентство, им могут быть предъявлены обвинения.

Журналисты были задержаны 12 декабря. Как заявил адвокат журналистов, их подозревают в разглашении государственной тайны.