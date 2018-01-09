Комитет защиты журналистов в США объявил о премии нарушителей свободы прессы, назвав американского президента Дональда Трампа победителем в категории "Общее достижение в подрыве свободы мировых СМИ", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

" Трамп, последовательно выступал против СМИ и отказывался публично поднимать вопросы свободы прессы с такими репрессивными лидерами, как лидером КНР Си (Цзиньпинем), президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Египта Ас Сиси", — говорится в сообщении организации, которая базируется в Нью-Йорке.

Кроме того, комитет опубликовал и другие номинации. В частности, "самый обидчивый лидер", и победителем в этой категории стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поскольку "турецкие власти неоднократно предъявляли обвинения журналистам, СМИ и пользователям соцсетей за оскорбления Эрдогана".

Эрдогана правозащитники также назвали победителем в категории "самое жуткое применения террористических законов против прессы". В категории "самые жесткие ограничения СМИ" комитет отнес лидеров КНР и России.