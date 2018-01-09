Южная Корея предложила КНДР провести встречу родственников из разделенных семей

Республика Корея предложила КНДР провести встречу семей, разделенных войной 1950-1953 годов, на лунный Новый год, который будет отмечаться 16 февраля. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам представитель министерства объединения Республики Корея.

"В ходе переговоров в Пхенмунджоме южнокорейская сторона выступала с предложением организовать встречу разделенных семей, приурочив ее к празднику Сольлаль (лунный новый год - прим. ТАСС)", - сообщил представитель ведомства.

Он также добавил, что высокопоставленные представители КНДР посетят зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

По словам представителя представителя министерства объединения, в ходе переговоров в Пханмунджоме южнокорейская сторона также предложила организовать в скором будущем переговоры между представителями военного командования двух стран. Этот шаг должен способствовать снижению уровня напряженности на Корейском полуострове, отметил представитель ведомства, не сообщив о реакции северокорейской стороны.

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР начался во вторник утром в приграничном пункте Пханмунджом. Главной темой первых с декабря 2015 года межкорейских переговоров были заявлены практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна, в частности, возможное участие спортсменов КНДР в зимних Олимпийских Играх 2018 года в Пхёнчхане.





