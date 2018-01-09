Европейские индексы выросли - 08-01-18

МОСКВА, 9 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.52% и составил 13367.78 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.36% и составил 5487.42 пункта, британский FTSE вырос на 0.01% и составил 7696.51 пункта, российский MICEX вырос на 0.45% и составил 2207.41 пункта, а RTSI вырос на 0.86% и составил 1219.89 пункта.