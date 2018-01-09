МЧС Армении призывает водителей ездить с зимними покрышками

МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:00 9-го января на территории Армении осадков не наблюдается. На некоторых дорогах республики – местами гололед. 9-го января,12-го января ожидается ясная погода. 10-11-го января в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе ожидаются слабые осадки, местами – туман.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на дорогах Сотк-Карвачар, на перевале Варденяц – местами гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.