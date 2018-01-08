Задержан молодой человек, который разыскивался за уклонение от отбывания наказания

В результате мер, принятых сотрудниками Гугаркского отдела Полиции РА, 6 января в 14:34 у дома номер 5 по улице Ачаряна в городе Ванадзор был задержан Мовсес А., 1995 г.р., который с 28 декабря 2017 года разыскивался по обвинению в уклонении от отбывания наказания, назначенного судом за совершение преступного деяния, предусмотренного пунктами 1 и 3 части 2 статьи 177 УК РА (кража). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.