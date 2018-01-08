Из 69 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 1 и 8 января, раскрыто 63

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 69 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 1 и 8 января, раскрыто 63.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 33 случая кражи, 9 случаев мошенничества, по 3 случая похищения человека и хулиганства, по 1 случаю взяточничества и незаконной вырубки деревьев.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 8 случаев кражи, по 1 случю причинения телесных повреждений и угона ТС.

За минувшие 8 суток в республике было зарегистрировано 61 ДТП: 9 человек погибли, 98 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.