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Задержан мужчина, находящийся в розыске за разбой


В результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Управления города Еревана и Малатийского отдела Полиции РА, 5 января в 16:00 у дома номер 61 по улице Вантяна в Ереване был задержан Арман Е., 1977 г.р., который с 24 октября 2017 года разыскивался по обвинению по пункту 4 части 2 статьи 175 УК РА (разбой). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.




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