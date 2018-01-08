C 1 января 2018 года Казахстан приступил к председательству в СБ ООН

В январе 2018 года Республика Казахстан приняла эстафету председательствования в Совете Безопасности ООН.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Казахстана в Армении, 2 января т.г. постоянные представители стран-членов СБ ООН рассмотрели и приняли программу казахстанского председательства на январь. В этот же день по инициативе Казахстана впервые в истории ООН состоялась торжественная церемония поднятия флагов вновь избранных шести непостоянных членов СБ ООН – Кот д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи, Кувейта, Нидерландов, Перу и Польши.

На 18 января намечены тематические дебаты членов СБ ООН высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева (на данных дебатах планируется участие только постоянных членов СБ ООН, а остальные государства члены ООН будут участвовать только в качестве слушателей)

19 января состоятся министерские дебаты СБ ООН на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития». Ожидается участие министров иностранных дел стран Центральной Азии и Афганистана,

а также глав внешнеполитических ведомств стран-членов СБ ООН.

25 января пройдут ежеквартальные открытые дебаты СБ ООН на уровне постоянных представителей стран-членов ООН на тему «Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины». Также на традиционной основе в январе под председательством Казахстана состоятся открытые и закрытые обсуждения Советом ситуации в Сирии, Ливии, Демократической Республике Конго, ЦАР, Дарфуре, Западной Африке и Сахеле, Южном Судане, Мали, Сомали, Кипре и Колумбии. Намечено принятие ряда резолюций и заявлений Председателя.

Приоритеты Казахстана на посту члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годы обозначены в политическом обращении Президента Н.Назарбаева к СБ ООН под названием «Концептуальное видение Казахстана по упрочению глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира».

Их семь: I) достижение мира, свободного от ядерного оружия; II) устранение угрозы глобальной войны и урегулирование локальных конфликтов; III) продвижение интересов Центральной Азии при укреплении региональной безопасности и сотрудничества; IV) противодействие терроризму; V) вопросы мира и бе¬зопасности в Африке; VI) обеспечение неразрывной связи между безопас¬ностью и устойчивым развитием; VII) адаптация Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века.

Председательство в СБ ООН имеет высокий международный статус в силу того, что СБ может принимать решения, касающиеся принудительных мер, экономических санкций или коллективных военных действий.

Согласно Уставу ООН, СБ несет главную ответственность за поддержание мира и международной безопасности, и подчиняться его решениям обязаны все страны-члены ООН.