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Азиатские индексы выросли - 08-01-18


ТОКИО, 8 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 4.17% и составил 23714.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 3.45% и составил 1880.34 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 3.09% и составил 3409.48 пункта, а HANG SENG вырос на 3.28% и составил 30899.53 пункта.




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