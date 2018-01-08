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В Одесский порт прибыл американский эсминец


В Одесском порту утром в понедельник пришвартовался эсминец военно-морских сил США Carney DDG64,  как передает Арменпресс, об этом сообщает местное издание "Думская".

По информации издания, эсминец стал первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году.

В июле 2017 года Carney принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2017", во время которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.

Эсминец пробудет в Одессе до 11 января. Командование 6-го флота ВМС США сообщает, что цель визита корабля - проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

 

 




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