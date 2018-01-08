Аномальные холода в США и Канаде

Экстремальная погода стала причиной гибели 19 человек в США и двух человек в Канаде. В некоторых районах США и Канады, как ожидается, температура может упасть до —29 градусов, как передает Арменпресс, об этом сообщила Национальная метеорологическая служба.

В канадской провинции Новая Шотландия из-за сильного ветра без электричества остались десятки тысяч человек. Огромные штормовые волны частично подтопили некоторые области побережья Новой Англии (американского региона, в который входят штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт).

По прогнозам синоптиков, температура в ближайшие дни продолжит снижаться из-за холодного арктического воздуха, который направляется в сторону атлантического побережья США.