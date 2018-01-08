Fitch Ratings повысил рейтинг Еревана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 22-го декабря 2017 года пересмотрело и повысило рейтинг Еревана на уровне «B+» с прогноза «Стабильный» до «Позитивный», что является важным достижением для общины, которая делает первые шаги по проведению независимой кредитной политики.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, рейтинговое агентство Fitch Ratings этот факт рассматривает как положительное изменение кредитоспособности Еревана.Более подробная информация доступна на официальном сайте агентства Fitch Ratings Напомним, что в начале декабря 2017 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Еревана в сфере общественных финансов на уровне «B+», прогноз «Стабильный».