Во Франции за 2017 год впервые подали свыше 100 тыс. заявок на убежище

Власти Франции в 2017 году впервые в истории получили свыше 100 тыс. заявок на предоставление статуса беженца. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в понедельник во Французском ведомстве по защите беженцев и апатридов (OFPRA).

"За весь 2017 год общее число запросов на убежище, поступивших в ведомство, достигло 100412, что на 17% выше по сравнению с 2016 годом", - констатировали в управлении.

После рассмотрения заявок "почти 43 тыс. человек помещены под защиту ведомства в статусе беженцев". "Это на 17% больше по сравнению с 2016", - отметили там.

Основными странами происхождения просителей убежища стали Албания (7630 запросов), Афганистан (5987), Гаити (4943), Судан (4486), Гвинея (3780) и Сирия (3249). "В течение 2017 года также отмечается очевидный рост запросов из стран Западной Африки, в частности из Кот-д'Ивуара и Гвинеи", - добавили в управлении.

Комментируя тот факт, что впервые в своей истории управления зарегистрировало 100 тыс. заявок от просителей убежища, глава ведомства Паскаль Брис отметил, что о массовом наплыве беженцев во Франции говорить пока преждевременно. "Планка в 100 тыс. заявок на убежище, из которых почти 43 тыс. привели к предоставлению статуса беженца или дополнительной защиты, является, безусловно, символичной, но не должна толковаться как массовый наплыв. Речь идет об увеличении на 17% [числа беженцев] по сравнению с прошлым годом, и не будем забывать, что Германия регистрирует у себя в два раза больше просителей убежища, чем мы", - сказал он в интервью газете Le Monde.