Американка решила выйти замуж за тетрис после разрыва отношений с калькулятором

По информации СМИ, 20-летняя Хассан очень предана тетрису и часто приобретает различные вещи, которые связаны с ним.

Жительница американского штата Флорида Махджабин Хассан заявила о желании выйти замуж за тетрис после того, как разорвала отношения с калькулятором по имени Пьер. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Metro.

— Я думаю, что тетрис так прекрасен, он идеален и позволяет мыслить нестандартно. В физическом смысле я ощущаю то же самое, что и люди, которые состоят в отношениях, — понимаешь, что это человек, который тебе подходит, — заявила девушка.

По словам Хассан, за игрой она проводит до 12 часов в день. Их отношения с тетрисом длятся уже больше года, а после окончания обучения она планирует выйти за него замуж. Как ожидается, на торжественную церемонию будут приглашены лучшие друзья девушки.

Американка признаётся, что никогда не влюблялась в людей, а только в неодушевлённые предметы.