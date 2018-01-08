Ученые раскрыли пять причин обжорства

Сотрудник университета Сассекса в Великобритании Дженни Моррис объяснила, почему люди часто переедают. Колонка специалиста опубликована в журнале The Conversation.

По словам Моррис, склонность к обжорству определяют несколько факторов, первый из которых – размер порции. Этот тезис подтверждают результаты недавнего эксперимента, в ходе которого испытуемым предлагали опустошить тарелку супа. К некоторым мискам были подсоединены трубки, через которые бульон подливался незаметно для участников. По завершении эксперимента выяснилось, что, несмотря на то, что часть людей употребила на 73% больше супа, чем остальные, все чувствовали себя одинаково сытыми, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Не менее важным фактором является разнообразие блюд на столе. Диетолог подчеркивает, что чувство насыщения напрямую связано с моментом, когда организм начинает получать меньше удовольствия от вкуса пищи. Таким образом, согласно результатам исследований, если стол "ломится от блюд", человек съедает в четыре раза больше.

Также, по словам Моррис, на переедание влияют просмотр телевизора и чтение во время приема пищи, а также употребление алкоголя и поведение людей, собравшихся за столом. Когда человек отвлекается, он хуже осознает момент насыщения, в связи с чем ест больше, пояснила специалист. Схожее действие оказывает и алкоголь, из-за которого мозг позднее получает необходимые сигналы.

Кроме того, когда человек ест в компании, он бессознательно "примеряет" на себя пищевые привычки других людей, стремясь попробовать все, что нравится соседям по столу, что также способствует перееданию.

Для того, чтобы избежать влияния упомянутых факторов и не переедать, следует фокусироваться исключительно на еде во время приема пищи, подчеркивает Моррис. Также она советует фотографировать блюда, чтобы напоминать себе о количестве употребленной пищи в течение дня.