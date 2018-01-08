За год погибло 59 азербайджанских военнослужащих

B 2017-м году в Азербайджане в сфере безопасности и оборонной отрасли погибло 59 человек, 19 потерь - боевые, 40 погибли в небоевой обстановке. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, об этом говорится в отчете Исследовательского центра военных исследований "Хазар".

Согласно тому же источнику, в 2017 году были ранены 17 военных.

Официальные источники Азербайджана не комментируют эти данные.