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ЦБ Армении выпустил серебряную памятную монету «Ованес Зардарян - 100»


Центральный банк Республики Армения 8 января выпустил серебряную памятную монету «Ованес Зардарян - 100».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ Армении, на монете изображены:

Аверс: картина Ованеса Зардаряна «Весна».

Реверс: портрет Ованеса Зардаряна и эпизод из полотна Ованеса Зардаряна «Стремление».

Технические характеристики памятной монеты:

Номинал - 100 драм

Металл/проба - серебро 9250

Вес – 28,28 г

Размер - 28,0 x 40,0 мм.

Гурт - гладкий

Качество - пруф

Количество - 500 штук

Автор эскизов – Вардан Варданян

Отчеканено на Литовском монетном дворе




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