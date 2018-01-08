В Ереване и регионах Армении в 2018 будет множество традиционных и новых фестивалей

В Армении, которая хочет занять свое уникальное место на карте глобального туризма, в этом году будет проведен ряд фестивалей, направленных на популяризацию традиций, праздников и блюд, характерных для каждого поселения. Арменпресс представляет календарь армянских фестивалей и мероприятий, изданный Смитсоновским институтом.

В течение года в Ереване и разных областях Армении пройдет более 30 фестивалей. Ряд мероприятий откроется фестивалем «Снежный человечек» в Джермуке 17-18 февраля .

30 апреля в комплексе Каскад будет отмечаться Международный день джаза, 4-5 мая в Ереване, на улице Сарьяна, вино и радостное настроение будет гарантировано каждому посетителю Дней вина Еревана.

20 мая армянские повара будут соревноваться за самую вкусную долму на фестивале Долмы в Хнаберде. 9 июня в деревне Хот состоится традиционный фестиваль Стрижки овец. 9-10 июня в Гюмри пройдет фестиваль «Платформа обмена опытом».

10 июня в Ереване, в парке Туманяна, пройдет Фестиваль вкусных блюд, в этот же день в столице пройдет Парад колясок.

16-17 июня в общине Артаван Вайоц-Дзора состоится двухдневный захватывающий Фестиваль экотуризма под звездным небом. С 29 июня по 1 июля в Цахкадзоре, а 20-22 июля в Севане пройдет фестиваль «Парус надежды». 30 июня в Енокаване состоится самое зеленое мероприятие «АрмРастение». 7 июля в Караундже состоится Фестиваль плодов Сюника.

8 июля площадь Республики превратится в универсальную арену для водных битв: будет праздноваться Преображение Господне (Вардавар). 14 июля на Лебедином озере состоится Фестиваль арбузов. В июле Ашотване (Сюникская область) планируется провести Фестиваль малины. 4 августа армянские костюмы будут представлены на Северном проспекте, в Ереване пройдет мероприятие TARAZfest .

11 августа в городе Севане состоится Фестиваль музыки Севан, а 13 августа - Фестиваль меда и ягод в городе Берде. 18-19 августа любители пива могут принять участие в Ереванском фестивале пива. 18-19 августа в Ахтале пройдет традиционный Фестиваль шашлыка. 25-26 августа в Зоракане мероприятие «1000-летняя сельская община», а 2 сентября в Аштараке соединятся вино и культура. 8 сентября в Дилижане пройдет Фестиваль культурного возрождения, 8-12 сентября в Бюракане, Гюмри, Аштараке и Ереване - Фестиваль на перекрестке мира.

15 сентября в Английском саду в Ереване состоится мероприятие, посвященное жизни и традициям в сельской местности. 22 сентября в селе Хачик будет приготовлена крупнейшая гата (армянское кондитерское изделие): состоится традиционный Фестиваль гаты. 28-29 сентября на Лебедином озере пройдет фестиваль для любителей чая и кофе. 29-30 сентября - празднования «Эребуни-Ереван» ознаменуют 2800-летие Еревана.

29 сентября сбор картофеля в Сарухане будет сопровождаться Фестивалем большой печи. 6 октября любители вина могут принять участие в Фестивале вина Арени.