Армянский депутат иранского парламента считает ситуацию в ИРИ спокойной и контролируемой

Ситуация в Иране на данный момент в целом спокойная. Об этом в беседе с Арменпресс сказал депутат-армянин парламента Ирана Карен Ханларян.

«Активность протестов снизилась, почти нет митингов, протестов, ситуация спокойная и находится под контролем. Вы знаете, что эти проблемы возникли в связи с социально-экономическими проблемами. К этому прибавился политический вектор, который является результатом влияния иностранных держав», - сказал он.

По словам депутата, среди людей есть причина для жалоб, страна действительно сталкивается с социально-экономической проблемой. Это также проявилось в результате применения экономических санкций против Ирана.

«В последние годы в Иране всегда были протесты. Я был свидетелем различных митингов на улицах, возле парламента, люди выражали свои жалобы в связи с экономическими и социальными вопросами. На этот раз протестами был дан небольшой политический характер, что является исключительным событием. Теперь все обеспокоены, пытаются найти решения существующих проблем, чтобы предотвратить подобные инциденты», - сказала Карен Ханларян.

Что касается армянской общины, депутат отметил, что все свободно выражают свое мнение. Экономические вопросы касаются всех граждан Ирана, в том числе армян. Он добавил, что в результате экономических санкций, введенных против Ирана, малый и средний бизнес многих граждан Ирана, в том числе и армян, сильно пострадал.

«Переговоры по ядерной программе дали надежду на то, что санкции будут отменены, экономическая ситуация улучшится, но мы видим, что США не только не хотят отменять санкции, но и пытаются их усилить», - добавил депутат.

28 декабря в Иране начались антиправительственные протесты. Были арестованы сотни протестующих.