Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что турецкая сторона собирается установить на армянской границе электронные устройства по обеспечению безопасности. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Подобные же устройства турецкая сторона собирается установить на грузинской границе. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в ближайшее время строить стены на этих границах они не собираются, и турецкая сторона ограничится установкой указанных электронных устройств.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, комментируя строительство 144-километровой стены на границе с Ираном, заявил, что возведена почти половина этой стены.

Турецкая сторона завершила возведение стемы на сирийской границе еще в 2017-м году.