20-летний военнослужащийпогиб от пули азербайджанского снайпера: Мовсес Акопян представил детали

Начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Мовсес Акопян представил детали гибели военнослужащего АО Арцаха. Как передает «Арменпресс», об этом он рассказал в беседе с журналистами в штаб-квартире ВС Армении. По его словам, 20-летний военнослужащийпогиб от пули азербайджанского снайпера, при этом он каких-либо нарушений не допустил. «Однозначный факт, что20-летний военнослужащийпогиб от пули азербайджанского снайпера. Его командир бросился к нему на помощь, он был ранен. Ранение получил еще один из сидящих в машине военнослужащих. Под огонь противника попала и выехавшая на место оперативная группа»,- рассказал начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Мовсес Акопян.

«Хочу особо подчеркнуть героизм офицера, который кинулся спасать солдата и получил ранение. Наш солдат каких-либо нарушений не допустил. Попросту противник все время ищет способы поразить наших военнослужащих»,- сказал он.

По его словам, обстановка в праздничные дни на линии соприкосновеноя пставалась спокойной, выстрелов было мало, особых инцидентов не наблюдалось.

Как сообщалось ранее, в одной из воинских частей, дислоцированных в северо-восточном направлении позиций АО Арцаха в районе 13:20 7-го января от выстрела противника погиб военнослужащий АО Арцаха сержант Ваче Нверович Чилингарян, 1998 г.р.

Кроме того, ранения получили поспешившие на помощь смертельно раненному бойцу старший лейтенант Е.Мусинян и военнослужащий-контрактник, водитель Д. Ванян. Раненые были доставлены в госпиталь, их жизни опасность не угрожает.

В третьем гарнизонном следственном отделе СК Армении возбуждено уголовное дело по ст. 104, 34-104, 185. Ведется расследование для выяснения деталей инцидента.